“É nosso dever alertar a população de que ela foi liberada para ir ao abatedouro”, diz cientista do portal Covid-19

Grupos realizaram uma projeção em que os municípios brasileiros que optarem por reduzir o distanciamento social podem ter um aumento de 150% no número de infectados e mortos nos próximos dez dias. A cidade de Blumenau (SC) registrou um aumento de 160% do número de infectados cinco dias após a flexibilização edit

247 - Um grupo de cientistas de universidades de São Paulo realizaram uma projeção e concluíram: os municípios brasileiros que optarem por reduzir o distanciamento social, ainda nesta semana, podem ter um aumento de 150% no número de infectados e mortos nos próximos dez dias. A informação é do jornal O Globo.

As projeções apresentadas têm como base os números oficiais e as taxas de crescimento de casos verificadas em cidades que afrouxaram o distanciamento, como Blumenau (SC), que registrou um aumento de 160% dos infectados cinco dias após a reabertura de shoppings.

Os municípios do Rio de Janeiro e de Guarulhos têm uma situação mais crítica, principalmente considerando a falta de leitos e a tendência de aumento de casos antes mesmo das medidas de flexibilização do distanciamento, explica o especialista em modelagem computacional Domingos Alves, do portal Covid-19 Brasil.

“Não estamos falando do que vai ocorrer dentro de um ou dois meses, mas de uma semana a dez dias. Até agora, temos acertado nossas projeções e, por isso, estamos tão preocupados. É nosso dever alertar a população de que ela foi liberada para ir ao abatedouro”, alerta Alves.

