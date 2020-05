É preciso fazer testes em massa para combater o coronavírus, diz especialista

O médico Rubens Ianelli soma-se à opinião majoritária daqueles que querem combater a pandemia do novo coronavírus com métodos científicos, ao contrário de Jair Bolsonaro, que contraria recomendações da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da Saúde de seu governo edit

247 - “Dizem que enfrentar a pandemia de covid-19 é também uma guerra, contra um inimigo invisível. Olhando por esse lado, então temos que constituir um Estado de Guerra, que no meu entendimento começa com um comitê consultivo, formado por nomes comprovadamente conhecidos e testados na ciência que possam contribuir para que os poderes constituídos do país deem passos apropriados para o bem da população brasileira. Para a medicina e para a saúde pública o lema é preservar a vida, dar condições para que a vida corra melhor, contando com uma atenção continuada e bem tratada”, escreve o médico Rubens Ianelli.

“Há nessa pandemia um aspecto técnico de grande importância que são os testes para detectar se a pessoa teve ou não contato com o vírus. A primeira parte a considerar é a possibilidade de conseguir testes em quantidades desejáveis e necessárias. Além de possuir o teste é necessário ter capacidade técnica para analisá-los. Esse problema está sendo enfrentado por todos os países atingidos pela pandemia”.

Leia a íntegra no Portal CTB.



