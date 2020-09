Em carta à Lancet, médicos brasileiros elogiam resposta do governo Bolsonaro à pandemia

Médicos brasileiros escreveram uma resposta a um artigo da revista científica Lancet que criticou a atuação do governo de Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19 edit

247 - Médicos brasileiros escreveram uma resposta a um artigo da revista científica Lancet que criticou a atuação do governo de Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19.

“Foi decepcionante ler o editorial sobre a reposta do Brasil à Covid-19”, inicia a carta. “Sim, ele sugeriu que o lockdown é sem efeito e terrível para a economia. Evidências sugerem que ele estava certo”, continua.

“O governo brasileiro implementou medidas de proteção; distribuiu US$ 5.6 bilhões para as cidades, os estados, e diretamente para a população através do auxílio emergencial; criou leitos de UTI; e distribuiu equipamentos de proteção individual e ventiladores”, afirmaram.

O Brasil é o terceiro país mais infectado do mundo, atrás somente de Estados Unidos e Índia, que têm populações maiores, mas mesmo assim está à frente dos indianos na questão da quantidade de óbitos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.