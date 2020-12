Em carta, servidores da Anvisa denunciam pressão política para aprovação de vacina contra Covid-19

247 - Servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgaram uma carta defendendo a agência, que está no meio de uma disputa política, entre Jair Bolsonaro e João Doria, em razão da obtenção de vacinas contra a Covid-19.

Os funcionários ressaltam “o caráter técnico e independente dos trabalhos e das atividades desenvolvidos pelos servidores da agência na promoção e na proteção da saúde da população”. “O trabalho técnico está acima de qualquer pressão”, reforçam.

“Ao longo dos seus 20 anos de existência, a agência consolidou-se como uma referência no setor de saúde justamente pelo trabalho desenvolvido por seus servidores, que resultou na reconhecida excelência da sua atuação regulatória e na credibilidade de suas ações e decisões, baseadas exclusivamente em critérios técnicos e científicos”, diz o documento.

Segundo o documento, a agência tem “trabalhado incansavelmente, por meio de avaliação técnica criteriosa”, para que as vacinas liberadas sejam “seguras, eficazes e produzidas com qualidade”.

“Podem ter certeza de que nós, servidores da Anvisa, não faltaremos ao povo brasileiro e daremos nossas melhores energias e todo o nosso conhecimento técnico para aprovar, com segurança e com a urgência que a situação exige, as vacinas que o país aguarda com tanta ansiedade”, diz a carta.

O conhecimento liberta. Saiba mais