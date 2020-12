Em Manaus, idosos com Covid-19 são isolados em sala com paciente morto (vídeo)

Caso foi registrado na última sexta-feira (18), no Hospital João Lúcio. Um dos idosos morreu no sábado (19) edit

Mayara Olveira, Metrópoles - Idosos que tiveram diagnóstico positivo para Covid-19 foram isolados em uma sala de um hospital de Manaus junto do corpo de um paciente. O caso ocorreu no Hospital João Lúcio, zona leste da capital, na última sexta-feira (18/12). As informações são do portal G1.

Miriam Barros, filha de um dos idosos, denunciou o descaso. O corpo só foi retirado da sala 13 horas depois da entrada dos idosos no local.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais