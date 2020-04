Em quatro Estados, 36 Militares da Marinha estão infectados com o coronavírus

247 - Militares da Marinha em quatro estados e no Distrito Federal estão contaminados com o coronavírus, informa blog do Lauro Jardim no Globo. São 36 casos e estão presentes no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Ceará, no Amazonas e no Distrito Federal. Desde o dia 17 de março, a Marinha adota medidas para se prevenir ao vírus, como restrição de deslocamentos e cancelamento de eventos e missões internacionais.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso