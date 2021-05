Embaixador da China divulga carta de agradecimento da Fiocruz por empenho na liberação de insumos

247 - O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, divulgou nesta sexta-feira (28) uma carta assinada pela presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade Lima, agradecendo o "empenho" para a liberação do insumo farmacêutico ativo (IFA) para a produção de vacinas no Brasil.

"De acordo com a carta que a Fiocruz me endereçou, o IFA produzido no laboratório chinês WuXi Biologics, que vem recebendo desde fevereiro de 2021, garantirá a entrega de 100,4 milhões de doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz ao Programa Nacional de Imunizações do Brasil", disse o embaixador no Twitter.

A carta foi datada do dia 25 de maio, quando a Fiocruz retomou a produção da vacina, que tinha sido interrompida por falta de insumos. Agora está garantida a produção de 12 milhões de doses. De acordo com a presidente da fundação, os insumos que a Fiocruz vem recebendo desde fevereiro garantirão a entrega de 100,4 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações.

De acordo com a carta que a FIOCRUZ me endereçou, o IFA producido no laboratório chinês WuXi Biologics, que vem recebendo desde fevereiro de 2021, garantirá a entrega de 100, 4 milhões de doses da Vacina AstraZeneca Fiocruz ao Programa Nacional de Imunizacões do Brasil. pic.twitter.com/dqu0q1cU9v — Yang Wanming (@WanmingYang) May 28, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.