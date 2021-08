Empresas oferecem descontos para vacinados contra a Covid

Além de incentivar a imunização, as medidas têm o objetivo de reaquecer a atividade econômica do comércio e do setor de serviços, que foram fortemente afetados durante a pandemia edit

247 - Empresas de diferentes segmentos estão oferecendo vantagens para clientes que já estão vacinados contra a Covid-19. Além de incentivar a imunização, as medidas têm o objetivo de reaquecer a atividade econômica do comércio e do setor de serviços, que foram fortemente afetados durante a pandemia. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Em alguns casos, os descontos são apenas para quem já completou o ciclo vacinal —ou seja, que tomou as duas doses ou a vacina de dose única. No estado de São Paulo, são cerca de 11 milhões de pessoas nessa situação. Outras empresas oferecem vantagens para quem tomou só a primeira dose. Em todo o território paulista, cerca de 28 milhões de cidadãos já receberam a dosagem inicial.

A reportagem ainda informa que, no ramo da alimentação, as opções vão de pizzarias a restaurante de comidas saudáveis. Também é possível usar a carteirinha de vacinação para ter descontos em serviços como depilação e limpeza de estofados.

Na Grande São Paulo, alguns shoppings estão dando gratuidade no estacionamento para quem apresentar um comprovante de que já foi imunizado. É o caso, por exemplo, do Internacional Shopping, de Guarulhos, e do Shopping Light, no centro da capital. Outra empresa que criou iniciativa semelhante é a Porto Seguro, com desconto de 5% a 10% no preço do primeiro ano do seguro de vida flexível da companhia.

