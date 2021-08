Empresas punem funcionários sem vacina nos EUA: 99% dos mortos por Covid-19 no país não se vacinaram

247 - As estatísticas mostram que nos EUA 97% dos hospitalizados por covid e mais de 99% das mortes pela doença são de pessoas que não foram vacinadas. No país, quase 70% das pessoas com 12 anos ou mais receberam pelo menos uma dose da vacina, de acordo com os últimos dados do Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC).

O avanço da variante delta, que é mais contagiosa e agressiva que outras versões do coronavírus Sars-CoV-2, fez com que o governo dos EUA voltasse atrás em sua recomendação sobre o fim do uso das máscaras em ambientes abertos. Dados apontam que, com a delta, vacinados tendem a transmitir mais o vírus.

Diante desse cenário, mais de 500 faculdades e universidades impuseram exigências de vacinas, assim como governos (a exemplo da administração federal) e grandes empresas, entre elas Walmart, Google, Netflix, Uber, McDonalds, Disney, United Airlines, Facebook, Twitter, Apple, Ford e General Motors, informa a BBC Brasil .

PUBLICIDADE

O Google anunciou que a medida iniciada nos EUA será estendida para seus 144 mil funcionários ao redor do mundo, com impacto sobre o Brasil.

Em maio, o governo dos EUA afirmou que não havia impedimentos legais para empregadores que exigissem que seus funcionários fossem vacinados contra a covid-19.

O próprio presidente Joe Biden, inclusive, determinou que os 2 milhões de funcionários federais apresentem comprovante de vacinação ou sejam submetidos a testes obrigatórios e uso de máscara.

PUBLICIDADE

Outro caso que atraiu holofotes em torno dessa disputa envolveu a rede de televisão CNN.

A empresa demitiu três funcionários por entrarem em um escritório sem terem sido vacinados contra a covid.

O chefe da CNN, Jeff Zucker, citou a demissão em um comunicado da empresa. A vacinação é obrigatória para qualquer pessoa que atue em campo, trabalhe com qualquer outro funcionário ou frequente um escritório.

PUBLICIDADE

"Deixe-me ser claro: temos uma política de tolerância zero sobre isso", disse Zucker, presidente de notícias e esportes da WarnerMedia.

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.