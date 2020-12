Enfermeiro testa positivo para Covid-19 após tomar primeira dose da vacina

Além de não ter recebido a segunda dose do imunizante, Matthew trabalhava em dois hospitais e teve contato com pacientes infectados. A eficácia do imunizante só é garantida após a administração das duas doses edit

Glaucia Chaves, Metrópoles - O enfermeiro norte-americano Matthew W. foi diagnosticado com Covid-19 oito dias após ser vacinado com o imunizante Pfizer/BioNtech, informou o site 10.news, da rede ABC News. O profissional de saúde foi vacinado no dia 18 de dezembro e registrou a ocasião em uma postagem no Facebook. Quase uma semana depois, contudo, sentiu-se mal e, ao realizar o teste para a detecção do coronavírus, recebeu o resultado positivo. Matthew trabalha em dois hospitais e ainda não havia tomado a segunda dose da vacina. A eficácia de 95% do imunizante só é garantida após a administração das duas doses.

Em sua postagem, o enfermeiro afirmou que, além de uma leve dor no braço, não sentiu nenhum efeito colateral ao receber a primeira dose da vacina. Após ser imunizado, Matthew voltou ao trabalho, que incluiu um turno na unidade de Covid-19 em um dos hospitais. Na véspera de Natal, ele passou a sentir calafrios, fortes dores musculares e fadiga.

No dia 26 de dezembro, o enfermeiro foi testado para Covid-19 e recebeu o resultado positivo.

