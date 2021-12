Equador torna obrigatória a vacinação contra a covid-19, inclusive para crianças

Apoie o 247

Sputnik – Nesta quinta-feira (23), o governo do Equador anunciou que as pessoas elegíveis para a vacinação contra a COVID-19 serão obrigadas a fazê-lo.

O governo anunciou a medida de tornar compulsória a vacinação contra a COVID-19 devido ao aumento de casos e ao avanço da variante Ômicron.

Cerca de 12,4 milhões de equatorianos, ou cerca de 77,2% dos que têm cinco anos ou mais, já foram vacinados contra a doença, segundo informou o Ministério da Saúde do país em nota publicada no site oficial do órgão.

Ainda segundo a nota do Ministério da Saúde do Equador, a imunização não será obrigatória para pessoas com condições médicas ou contra indicações. Nesses casos, será necessário apresentar um atestado comprovando a situação.

O governo equatoriano, que já havia anunciado a meta de vacinar 85% de sua população este ano, acrescentou que há doses de vacinas suficientes para imunizar todos os 17,8 milhões de habitantes do país.

Conforme dados do site Our World in Data, o país sul-americano confirmou mais de 538 mil casos de COVID-19 e cerca de 33 mil mortes causadas pela doença. O Equador é atualmente um dos países mais vacinados da América do Sul.

