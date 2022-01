Esposa de Mano Brown diz que suspenderá shows se risco de Covid crescer

Apresentação do Grupo Racionais MCs testá marcada para o dia 29 no Rio de Janeiro, mas pode não acontecer edit

247 - O grupo Racionais MC’s tem show no Rio de Janeiro no dia 29, mas já avisou que não hesitará em desmarcar apresentações caso as restrições para o combate à pandemia endureçam.

A informação é da empresária da banda Eliane Dias, esposa de Mano Brown, publicada pela jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.



