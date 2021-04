"Estamos indo para os 4 mil e vamos chegar a 5 mil mortes por dia", diz diretor do Butantan

247 - O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, em entrevista ao Valor Econômico, afirmou que o Brasil deve chegar à marca de cinco mil mortes diárias por Covid-19 nos próximos dias.

Abril, segundo ele, será "dramático". "Os próximos 15 dias serão muito dramáticos. Cruzamos a casa dos 2 mil [mortos por dia], já passamos da casa dos 3 mil, estamos indo para os 4 mil e vamos chegar a 5 mil mortes por dia".

Sobre as tentativas do Ministério da Saúde de conseguir mais vacinas contra Covid-19 para o Brasil, Covas disse: "não adianta hoje o ministério falar que precisa, precisa, precisa de vacina. O ministério está tendo dificuldade de arrumar vacinas e não é só a do Butantan, está com dificuldades em relação a todas as vacinas exatamente por isso, todo mundo já se comprometeu, todos têm seus compromissos e estão cuidando de manter esses compromissos. Avançar nisso é muito difícil porque a demanda mundial é muito grande".

