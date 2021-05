Estudo aponta que 44% dos frascos de Coronavac têm menos que o prometido

247 - Um levantamento feito pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo em parceria com o Observatório da Covid-19 BR constatou que nove cidades paulistas receberam 40% dos frascos do imunizante CoronaVac fabricado pelo Instituto Butantan com menos doses que o indicado pelo fabricante. De acordo com relatos do Cosems-SP, frascos que no início da pandemia rendiam de dez a 12 doses hoje não rendem no máximo nove.

Segundo o Butantan, a irregularidade estaria na extração do conteúdo. Mas essa não é a primeira vez que o instituto recebe reclamações com relação aos envases. Em abril, após receber reclamação de 12 estados sobre frascos com menos doses, foi necessário rever a bula da CoronaVac. Goiânia teve déficit de mais de 4 mil doses e Salvador 21 mil frascos.

Em março, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) concedeu autorização ao Butantan para reduzir volume do frasco multidoses (dez doses) da vacina CoronaVac de 6,2 ml para 5,7 ml.

Segundo a reportagem do UOL , o Instituto Butantan informou que não existe "não encontrou nenhuma inadequação na linha de envase da CoronaVac".



