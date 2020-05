Estudo da UFMG mostra principais locais de risco de contaminação pelo Covid

247 - Estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou os locais que representam maior ou menor risco de contágio para a Covid-19. A informação foi publicada no site BHaz.

Os hospitais, por exemplo, apresentam mais chances de transmissão que os transportes públicos, bancos e lotéricas. Já os elevadores, academias e feiras livres representam mais riscos quando comparados aos supermercados.

De acordo com o infectologista e professor do Departamento Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Matheus Westin, para a classificação desses riscos são levados em conta o nível de aglomeração no ambiente, o grau de interação direta e indireta entre as pessoas e a chance de haver pessoas com a infecção pelo novo coronavírus no local.

O estudo reforça que ficar em casa é a principal medida para reduzir a velocidade de transmissão do novo coronavírus.

Mas quando for necessário sair e precisar circular por essas áreas de maior risco, as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) são:

- Usar máscara de proteção facial;

- Tentar manter pelo menos 1 metro de distância dos outros;

- Evitar tocar olhos, nariz e a boca com as mãos sem lavá-las;

- Higienizar as mãos com álcool em gel frequentemente;

- Limpar e desinfetar objetos e superfícies que as pessoas tocam com muita frequência.

Em hospitais

Os profissionais de saúde estão na linha de frente do combate ao vírus e, por isso, são os mais vulneráveis ao contágio da doença. 7

Segundo o infectologista Matheus Westin, o hospital é um ambiente em que as pessoas suspeitas e com eventual confirmação de covid-19 são assistidas.

“O grande instrumento de proteção para trabalhadores de saúde é que seja disponibilizado o EPI (Equipamento de Proteção Individual) de qualidade, em número suficiente para que sejam feitas as trocas conforme as recomendações técnicas”, avalia Westin.

