Estudo no Chile mostra que a Coronavac é 67% efetiva na prevenção da infecção por Covid-19

247 - Estudo divulgado pelo Ministério da Saúde do Chile nesta sexta-feira (16) mostrou que a vacina Coronavac é 67% efetiva na prevenção da infecção sintomática pela Covid-19.

Além disso, o imunizante mostrou uma efetividade de 85% para prevenir internações e de 80% na prevenção de mortes pela Covid-19. O estudo examinou a eficácia da CoronaVac entre 10,5 milhões de pessoas, observando indivíduos que foram vacinados e os que não foram.

Segundo o jornal O Globo, a divulgação dos dados coloca o Chile um entre os países, incluindo Reino Unido e Israel, que usaram as campanhas de vacinação contra a Covid-19 para reunir dados sobre a efetividade das vacinas fora dos ensaios clínicos controlados e quando confrontadas com variáveis imprevisíveis nas sociedades.

A Coronavac é produzida no Brasil em parceria com o Instituto Butantan. Em janeiro, o instituto divulgou estudo com testes clínicos nos quais o imunizante apresentou eficácia global de 50,38% na prevenção da Covid-19, 78% de eficácia contra casos leves da doença e de 100% contra quadros moderados e graves.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.