Estudo revela que Trump foi responsável pelo grande número de mortes pela Covid-19 nos EUA

247 - A revista The Lancet, uma das mais renomadas publicações científicas do mundo, publicou um estudo que responsabiliza o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo alto número de mortes pela Covid-19 no país.

A avaliação é da Comissão sobre Políticas Públicas e Saúde na Era Trump da revista, um grupo formado por 33 especialistas americanos, britânicos e canadenses de diversas áreas, entre elas medicina clínica, epidemiologia, direito, economia e política.

O estudo acompanha um editorial da revista, que cita o desmonte da cobertura universal de saúde, o racismo e o aumento na desigualdade como "uma lista assustadora" de fatores que levaram à grande parte das mortes.

"O presidente [Joe] Biden deve enfrentar a pandemia de Covid-19 e suas consequências econômicas, além do legado corrosivo de Trump", diz o editorial.

O estudo constata que 40% das mais de 460 mil mortes no país poderiam ter sido evitadas caso a taxa de mortalidade fosse parecida com a de países desenvolvidos, como Japão, Canadá, França Alemanha, Itália e Reino Unido.

Também se fala sobre uma "epidemia silenciosa de vidas curtas", que atinge a população considerada "desnecessária" por falhas políticas "dolorosamente expostas e agravadas" pela administração Trump.

O desmonte da saúde pública nos EUA é uma medida neoliberal que vem desde a administração de Ronald Reagan, na década de 80. Essa ideologia, segundo os autores, também era nítida em Trump, que detraía de políticas de bem-estar social para alimentar um discurso de ódio, enquanto bilionários ficaram cada vez mais ricos.

