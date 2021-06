Estudos indicam que a Covid-19 pode causar diabetes

247 - Dois estudos apoiados pelo National Institutes of Health dos Estados Unidos (NIH) informaram que o coronavírus pode ter ligação com casos de diabetes. Os novos trabalhos identificaram a infecção de células beta pancreáticas em amostras de autópsias de pacientes mortos pela Covid-19. A informação foi publicada por Veja.

Com a diabetes tipo 1, as células beta do pâncreas não secretam insulina suficiente para uma metabolização normal dos alimentos após uma refeição. Em consequência, a glicose fica no sangue em vez de ser usada como energia. De acordo com estudos de laboratório anteriores, o coronavírus pode infectar células beta humanas, podendo se replicar nelas para fazer mais cópias de si mesmo.

As descobertas apontaram que a infecção viral alterou a função das ilhotas, tecido do pâncreas que contêm o material celular. O coronavírus pode reduzir a produção e a liberação de insulina do tecido dessas ilhotas.

