Estudos indicam que coronavírus pode afetar cérebro de infectados

247 - Alguns estudos começam a descrever os impactos do novo coronavírus no sistema nervoso de pessoas infectadas. A revista médica americana de maior prestígio, New England Journal of Medicine, publicou um artigo destacando que profissionais da saúde francesa estudaram pacientes positivos para Covid-19 que estavam desorientados ou agitados, com imagens de inflamações no cérebro. A matéria é da revista IstoÉ.

Na última semana a Associação Médica Americana publicou uma pesquisa que indica que 36% de um total de 214 pacientes chineses tiveram sintomas neurológicos como perda de olfato, nevralgias, convulsões e até derrames.

“Todos dizem que é um problema de respiração, mas também afeta o que mais importa: o cérebro”, disse o diretor do Departamento de Neurologia da Universidade da Califórnia em San Francisco, S. Andrew Josephson.

“Se você sente que está confuso, se tem problemas para pensar, são bons motivos para consultar um médico”, declarou. “É provável que a ideia antiga de que você só deve procurar o médico em caso de falta de ar não seja mais válida”.

