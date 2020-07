Estudos mostram permanência dos efeitos do coronavírus no coração após recuperação

247 - Dois estudos, publicados nesta segunda-feira, 27, analisam os efeitos do coronavírus no tecido do coração e mostram que eles são permanentes, de acordo com o Diário de Pernambuco.

A reportagem assinala que um dos estudos foi realizado com autópsias de 39 pacientes e evidencia a presença do vírus em 60% dos corpos e que o segundo mostra que 100 pacientes que já tiveram Covid-19 foram analisados dentre os quais 78% obtiveram uma inflamação mesmo semanas depois da recuperação.

