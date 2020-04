Estudos sobre cloroquina para tratar Covid-19 devem ser concluído em dois meses

247 - Estudos brasileiros sobre a utilização da cloroquina para tratar pacientes infectados com o novo coronavírus podem ser concluídos em cerca de dois meses, afirma matéria da CNN. Os estudos são feitos por dois grupos de pesquisa, um em Manaus, com 440 pacientes coordenados pela Fiocruz e pela Secretaria Estadual de Saúde; e outros em São Paulo, pelos médicos dos hospitais Albert Einstein, Sírio Libanês e Coração.

A médica Ludhmila Hajjar, envolvida no grupo de Manaus, se reunirá com Jair Bolsonaro nesta semana para discutir o tema. Para a CNN, ela disse que o objetivo não é curar o vírus, mas amenizar os sintomas. "A ideia é reduzir a gravidade da doença. O manejo desse doente não é simples. É necessário um conjunto de ações", afirmou.

"Cloroquina mais antibiótico, mais estrutura boa de UTI e com adequados recursos humanos e estruturais é chave do sucesso no tratamento dessa doença", ressaltou.

