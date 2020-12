EUA superam marca de 15 milhões de infectados pelo coronavírus

Estados Unidos têm quase a mesma quantidade que a soma dos casos de Índia e Brasil, segundo e terceiro no ranking de países com mais contagiados, respectivamente edit

Revista Fórum - Nesta terça-feira (8), o país norte-americano superou a marca de 15 milhões de casos de covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus, segundo o observatório da Universidade Johns Hopkins.

Com isso, o país para a ter quase a mesma quantidade que a soma do segundo e do terceiro colocados no ranking de países com mais contagiados: falamos da Índia, que tem 9,7 milhões de casos, e do Brasil, que tem 6,6 milhões de casos, e que, juntos, têm 16,3 milhões.

Além dos 15 milhões de contagiados, os Estados Unidos também têm 285 mil mortes por covid-19, e também lidera o ranking mundial neste quesito, no qual o Brasil é o segundo, com 177 mil óbitos.

