EUA superam meio milhão de casos confirmados de coronavírus

247 - De acordo com as novas atualizações sobre a pandemia do novo coronavírus, os Estados Unidos já superaram o número de 500 mil infectados pela doença. Destes, cerca de 497 mil são ativos, 29 mil já se recuperaram e quase 19 mil morreram.

É o país mais infectado pela pandemia, seguido pela Espanha que confirmou cerca de 162 mil casos e 16,5 mil óbitos; e a Itália 148 mil casos e 18,5 mil óbitos. Com mais de 2 mil mortes em um só dia, os EUA, que na sexta-feira, 10, tinha menos vítimas fatais - apesar de mais infectados - pela Covid-19, vão para a primeira posição, ultrapassando os dois países europeus (com uma diferença de mais ou menos apenas 300 óbitos com os italianos).

Além disso, os três países mais a Alemanha, com 122 mil infectados, e a França, com 112 mil, são os únicos com mais infectados que a China continental, onde originou-se a epidemia. O país asiático tem registrado um importante desaceleração do número de mortes e infectados no país, enquanto que na Europa e na América - e mais recentemente na África - os números crescem extraordinariamente, matando e contaminando milhares de pessoas por dia.

