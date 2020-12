Ex-presidente do Banco Central, Carlos Langoni é internado em UTI com Covid-19

247 - Ex-presidente do Banco Central e diretor do Centro de Economia Mundial da FGV, Carlos Langoni está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, com Covid-19, de acordo com Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Langoni tem 76 anos.

