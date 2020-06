Exército brasileiro tem estoque de cloroquina para 18 anos

O Ministério da Defesa informou que há 1,8 milhão de comprimidos de cloroquina em estoque no Laboratório do Exército. O valor representa cerca de 18 vezes a produção anual do medicamento nos anos anteriores edit

247 - O Ministério da Defesa informou que há 1,8 milhão de comprimidos de cloroquina em estoque no Laboratório do Exército. O valor representa cerca de 18 vezes a produção anual do medicamento nos anos anteriores. Normalmente, a cloroquina é usada para combater a malária. A informação é do portal Extra.

Além dessa quantia do medicamento em estoque, há um milhão de comprimidos que já foram direcionados ao Ministério da Saúde. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse que não há previsão produzir mais desse remédio.

"O laboratório químico produz cloroquina não por causa da Covid-19. Tem uma produção por causa da malária há muito tempo", afirmou Azevedo e Silva.

A reportagem ainda acrescenta que o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) pediu uma investigação, revelada pelo site “Repórter Brasil”, do gasto de R$ 1,5 milhão pelo Ministério da Defesa para ampliar a produção do medicamento.

