Fabricante da ivermectina perde processo contra CNN

247 - A Justiça de São Paulo negou o pedido de direito de resposta feito pela empresa Vitamedic, fabricante da invermectina, contra a CNN Brasil. A emissora usou uma caixa do medicamento da Vitamedic em uma reportagem, em fevereiro, para noticiar que a farmacêutica Merck Sharp & Dohme, que também produz a invermectina, uma nota onde admite não existir evidências da eficácia do medicamento contra a Covid-19.

A Vitamedic, que defende o tratamento, recorreu à Justiça para solicitar que a emissora fosse obrigada a veicular um comunicado no qual defende o tratamento, sobretudo nas fases iniciais da doença. Segundo a empresa, "a equivocada percepção" deixaria o público confuso, acreditando que a Merck era a única fabricante do medicamento.

"Contrariamente ao que diz a empresa Merck, existem evidências médicas e científicas ao redor do mundo demonstrando a ação antiviral do medicamento. Dezenas de estudos feitos em diversos países demonstram os benefícios do medicamento especialmente nas fases iniciais da doença e, por essa razão, a comunidade médica internacional e também do Brasil passou a incluí-la nos protocolos de tratamento da Covid-19", diz o texto encaminhado à Justiça.

No entanto, segundo informações do UOL , no entendimento do juiz Luiz Fernando Rodrigues Guerra, "nem com muito esforço de análise e interpretação", conseguiu chegar à conclusão de que a reportagem afetou a honra do fabricante. Para ele, a CNN apenas noticiou o comunicado do laboratório. E que o direito de resposta só cabe quando existe a divulgação de fato inverídico ou ofensa.

