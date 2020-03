Falta de proteção contamina e mata enfermeiro em Nova Iorque, denunciam colegas

247 - O chefe de enfermagem de um hospital de Manhattan, em Nova Iorque (EUA), Kious Kelly, testou positivo para coronavírus e estava internado com um respirador numa unidade de terapia intensiva. Segundo colegas de trabalho do enfermeiro, ele foi contaminado por falta de equipamentos e materiais de proteção.

"Sua morte poderia ter sido evitada", postou Marya Petrice Sherron, sua irmã no Facebook. "Estou furiosa. Ele era saudável", acrescentou.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, uma enfermeira que trabalhou com Kelly disse que o hospital ofereceu aos enfermeiros uma roupa protetora de plástico para um turno inteiro, embora o protocolo exija a troca destas roupas entre cada paciente infectado atendido. A enfermeira, que falou em condição de anonimato porque o corpo de funcionários não foi autoriado a dar entrevistas, não usava o equipamento de proteção, ainda que ele regularmente ajudasse os enfermeiros de sua equipe com os cuidados práticos.

"Também estou furiosa com o Mount Sinai Sistema de Saúde por não protegê-lo. Nós não temos PPE suficiente, não temos o PPE correto e não temos o pessoal adequado para lidar com essa pandemia. Não me agrada ver os representantes deste sistema de saúde dizendo o contrário nas notícias", afirmou Bevon Bloise, uma auxiliar de enfermagem do Mount Sinai West, se referindo a falta de equipamentos de proteção pessoais (PPE, na sigla em inglês).