Fazendo uso de oxigênio, Elizangela segue negando vacina: “não sou cobaia”

Apoie o 247

ICL

247 - A atriz Elizângela, de 67 anos, participou de uma live com o jornalista Thony Di Carlo na noite desta quinta-feira (3) e negou que seja negacionista, mas confirmou não ter se vacinado contra a Covid-19. As informações são do portal O Dia.

Após ter tido complicações causadas pela Covid-19 e precisado ser internada em Guapimirim (RJ), no último dia 20 de janeiro, a atriz também negou que tenha contraído coronavírus.

Segundo Elizângela, ela precisou ficar hospitalizada para poder tomar medicação intravenosa devido à pneumonia. “Fizeram aquele bando de ‘fake news’ comigo sobre eu ser contra a vacina. Eu não sou contra a vacina. Sou uma senhora de 67 anos que vai tomar a vacina da gripe”, disse a atriz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>>> Confira a lista de artistas e personalidades que se recusam a tomar vacina

Apesar de ter negado ser negacionista, Elizângela criticou a obrigatoriedade da vacina em uma publicação em dezembro do ano passado, em suas redes sociais, e a comparou a um estupro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a live desta quinta, Elizângela disse que não se vacinou porque não pode e porque não quer, e afirmou que a vacina seria um “experimento”. “Eu não sou cobaia”, disse a atriz.

Elizângela também minimizou seu caso e chegou a afirmar que não sabe se teve Covid. “Se tive, foi muito leve, durante todo esse tempo esse trecho. Busquei me fortalecer, fazer as coisas que pudessem botar meu organismo legal, firme, zinco, aquelas coisas, vitamina D, e foi o que fiz durante todo esse tempo. Nem ninguém aqui em casa teve”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar disso, a atriz tem feito uso de oxigênio em casa e disse que nesta sexta (4) começa a terceira fase de seu tratamento, e que fará fisioterapia pulmonar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: