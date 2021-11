Filtros de ar podem eliminar coronavírus do ambiente, mostra estudo

Apoie o 247

247 - Pesquisadores da Universidade de Cambridge e do Hospital Addenbrooke, no Reino Unido, desenvolveram um estudo que sugere que filtros de ar são capazes de remover quase todos os vestígios do coronavírus, causador da Covid-19, no ambiente.

Se confirmada, a descoberta permitiria melhorias na segurança das enfermarias no combate à Covid-19, além de abrir a possibilidade de estabelecer padrões para um ar mais limpo e reduzir o risco de transmissão da infecção.

A filtragem de ar, portanto, passaria a ser um método eficaz para a prevenção da transmissão da Covid-19 de pacientes para os profissionais de saúde em enfermarias, de acordo com o estudo publicado no periódico Clinical Infection Diseases.

"O EPI (Equipamento de Proteção Individual) eficaz fez uma grande diferença, mas qualquer coisa que possamos fazer para reduzir ainda mais o risco é importante", diz o médico Vilas Navapurlar, consultor em Medicina Intensiva que liderou o estudo.

