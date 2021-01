Fiocruz anuncia pagamento de R$ 60 milhões por vacinas vindas da Índia

Segundo a Fiocruz, serão importadas 2 milhões de doses por US$ 5,25 (cerca de R$ 27,6 na atual cotação) cada unidade, totalizando aproximadamente R$ 60 milhões edit

247 - A Fundação Oswaldo Cruz informou nesta terça-feira, 5, que mantém tratativas em "estágio avançado" com o Instituto Serum, empresa indiana que fabrica a vacina contra Covid-19 da Oxford/AstraZeneca.

Segundo a Fiocruz, serão importadas 2 milhões de doses por US$ 5,25 (cerca de R$ 27,6 na atual cotação) cada unidade, totalizando aproximadamente R$ 60 milhões.

A fundação aguarda o recebimento de informações relativas à produção e ao controle de qualidade do imunizante, para que então seja feito o pedido de autorização de uso emergencial da vacina à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Autoridades da Fiocruz e da AstraZeneca estiveram reunidos nesta terça com a agência para detalhamento dos documentos que serão apresentados na submissão do pedido. A expectativa do órgão é que a solicitação ocorra ainda nesta semana.

O conhecimento liberta. Saiba mais