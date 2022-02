Fiocruz: vacina 100% brasileira tem aval da AstraZeneca

A Fundação Oswaldo Cruz informou que o primeiro lote do imunizante está pronto e teve o controle de qualidade aprovado edit

247 - A farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford deram aval a uma vacina brasileira fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). De acordo com informações da CNN Brasil, a fundação informou que o primeiro lote do imunizante está pronto e teve o controle de qualidade aprovado nessa segunda-feira (14). A instituição fará negociações com o Ministério da Saúde.

A vacina recebeu o registro da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) no começo de janeiro.

O imunizante brasileiro é resultado do contrato de transferência tecnológica entre a Fiocruz e o consórcio formado pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca.

Segundo o contrato, as equipes da Fiocruz deveriam adquirir o conhecimento necessário para produzir no Brasil o ingrediente farmacêutico ativo (IFA), principal insumo da vacina.

