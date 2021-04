Flávio Dino diz que governadores devem apresentar recurso sobre Sputnik V ao STF e Anvisa

Governador do Maranhão, Flávio Dino, usou as redes sociais para afirmar que irá "se reunir com governadores da Amazônia e do Nordeste para avaliar fundamentos técnicos, a serem apresentados ao STF e à própria Anvisa”. Objetivo é viabilizar a importação da vacina russa contra a Covid-19 edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), usou as redes sociais para firmar que os governadores do Nordeste e da Amazônia Legal deverão ingressar com um recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para viabilizar a compra da Sputnik V, vacina russa contra a Covid-19.

“Sobre decisão da Anvisa quanto à vacina Sputnik, irei aguardar manifestação técnica de cientistas brasileiros e russos. Posteriormente, teremos reunião com governadores da Amazônia e do Nordeste para avaliar fundamentos técnicos, a serem apresentados ao STF e à própria Anvisa”, postou Dino no Twitter.

A decisão da Anvisa que inviabilizou a compra do imunizante russo foi tomada nesta segunda-feira (26). A agência alegou que não recebeu relatórios técnicos que comprovassem que a vacina atende a padrões de qualidade e que não localizou o relatório listando autoridades de países onde o imunizante é aplicado.

A gerência de Medicamentos da Anvisa também apontou supostas falhas de segurança associadas ao desenvolvimento do material. Ao todo, 14 estados pedirem autorização para importar cerca de 30 milhões de doses do imunizante de forma emergencial.

Confira a postagem de Flávio Dino sobre o assunto.

