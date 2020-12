Flávio Dino diz que governo apresenta plano de vacinação inconsistente e demorou a entrar em contato com a Pfizer

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), disse que “não há consistência nas ações” discutidas pelo Ministério da Saúde para vacinar a população contra a Covid-19, ao falar sobre o “plano” de vacinação mal planejado do ministério, em entrevista à GloboNews.

Ele ainda disse que se Jair Bolsonaro não tivesse vetado, em outubro, a CoronaVac (vacina chinesa produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo), “nós não estaríamos nesse impasse”.

“O governo federal demorou muito a entrar em contato com a Pfizer”, afirmou Dino. O governador também disse que a preferência do governo federal pela vacina da AstraZeneca/Oxford “aparentemente está embaraçando a busca por outras alternativas”.

Sobre a disputa entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), Dino comentou:

“Acho que ele [Doria] está lutando porque tem o Instituto Butantan, e espero que a resposta do Ministério da Saúde não seja combater e derrotar o governo de São Paulo. O certo é buscar entendimento. O que não pode é o governo federal escolher uma vacina e descartar a vacina do Butantan por motivos ideológicos, eventualmente porque não gosta da China ou não gosta do Doria. Disso todo mundo tem direito, do que não tem direito é de sacrificar a saúde da população”.

O governo federal avançou nas negociações com a Pfizer e já prevê receber 8,5 milhões de doses da vacina no primeiro semestre de 2021, disse o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante reuniões com governadores nesta terça-feira, 8.

Segundo o ministro, o acordo em negociação, de 70 milhões de doses, ainda precisa ser detalhado. Está previsto, no entanto, que o valor por dose seja no máximo até o que será pago pelo Brasil dentro do consórcio Covax Facilities, organizado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 9 a 11 dólares por dose.

