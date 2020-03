França e EUA ultrapassam a China em número de mortos por Covid-19

Os EUA, o país com mais casos no mundo inteiro, tem 174.467 pessoas infectadas e 3.440 mortos. A França tem 45.232 casos e 3.523 mortos edit

Sputnik - Nesta terça-feira (31), os Estados Unidos e a França ultrapassaram a China em número de mortes causadas pela COVID-19.

Com o avanço da pandemia no mundo inteiro, alguns países estão sendo mais afetados que outros, é o caso dos EUA e da França. Nesta terça-feira, ambos ultrapassaram a China em número de mortes por coronavírus. A China registrou até agora 82.278 casos da doença, com 3.309 mortes

Já os EUA, o país com mais casos no mundo inteiro, tem 174.467 casos e 3.440 mortos. A França, por sua vez, tem 45.232 casos e 3.523 mortos.

A França mantém hoje um regime de quarentena no país inteiro, enquanto os EUA, apesar de recomendar aos cidadãos que fiquem em casa, adota a quarentenas em áreas isoladas.

Na segunda-feira (30), o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a expectativa é de que haja por volta de 100 mil mortos no país, assumindo que o número pode chegar até a 200 mil.

O país com mais mortos pela COVID-19 até o momento é a Itália, com 12.428 e 105.792 casos. Logo em seguida vem a Espanha, com 8.269 mortes e 94.417 casos.

