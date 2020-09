França fecha mais de 80 escolas por casos de coronavírus

O ministro da Educação da França, Jean-Michel Blanquer, informou que o país fechou mais de 80 escolas desde a retomada do ano letivo, há 15 dias, por causa dos novos casos de coronavírus edit

247 - O ministro da Educação da França, Jean-Michel Blanquer, informou que o país fechou mais de 80 desde a retomada do ano letivo, há 15 dias, por causa dos novos casos de coronavírus. "Temos cerca de 1.200 novos casos de covid-19 entre os alunos em comparação com a semana passada", disse Blanquer em entrevista à rede de LCI.

De acordo com o ministro, o fechamento dessas unidades representa uma pequena fração das 60.000 escolas em toda França.

Tentando amenizar a situação, ele disse que o início do ano letivo "é o melhor possível" dada a atual crise de saúde. Mesmo assim, o governo colocou 82 dos 101 departamentos do país em alerta vermelho.

De acordo com a plataforma Worldometers, que disponibiliza estatísticas globais sobre o coronavírus, a França ocupa o 13° no ranking mundial de infectados pela pandemia (395 mil). Cerca de 31.000 pessoas morreram no país europeu por causa da doença.

