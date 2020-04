Fundador do Twitter doa 28% de sua fortuna para ajudar no combate ao coronavírus

247 - O empresário Jak Dorsey, um dos fundadores do Twitter, anunciou nesta terça-feira (7) doar uma quantia US$ 1 bilhão (R$ 5,2 bilhões) em ações para auxiliar no combate global ao coronavírus. Ele fez o anúncio em seu perfil no próprio Twitter.

A doação foi feita em ações da Square INC, uma empresa de pagamentos pelo celular.

Leia o texto do tweet em tradução livre:

"Estou transferindo US $ 1 bilhão do meu patrimônio da Square (~ 28% da minha riqueza) para a #startsmall LLC para financiar a luta global contra o COVID-19. Depois de desarmarmos essa pandemia, o foco mudará para a saúde e educação de jovensa para o UBI. Ele funcionará de forma transparente, todos os fluxos rastreados aqui."

Veja o tweet:









