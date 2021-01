Fundo russo diz ser falsa a informação de que Anvisa negou registro para vacina Sputnik

De acordo com o Fundo russo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil apenas solicitou informações adicionais sobre a vacina Sputnik V edit

Sputnik – O Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI) reagiu à recusa de registro do uso emergencial da vacina russa Sputnik V contra a COVID-19 no Brasil.

O RFPI afirmou que a informação sobre a recusa do Brasil de registrar o uso emergencial da vacina Sputnik V não é verdadeira.

De acordo com o Fundo russo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil (Anvisa) solicitou informações adicionais sobre a vacina Sputnik V.

Na sequência de informações incorretas de alguma mídia de que o registro para uso emergencial no Brasil da vacina Sputnik V teria sido recusado, gostaríamos de esclarecer que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil (Anvisa) solicitou informações adicionais sobre a vacina Sputnik V, que serão disponibilizadas em breve. Esta solicitação dos reguladores é um procedimento habitual e não significa que o registro tenha sido recusado.

O Senado brasileiro está atualmente considerando uma lei, já aprovada pelo Congresso do país, que, se adotada, permitiria o uso automático no Brasil de vacinas registradas em diversos outros países, incluindo a Rússia.

A vacina Sputnik V já foi registrada na Sérvia, Bielorrússia, Argentina, Bolívia, Argélia, Palestina, Venezuela e Paraguai. Outros dois países devem registrar a vacina russa na próxima semana.

Também gostaríamos de chamar a atenção dos representantes da mídia para o fato de que, como parte de uma campanha de desinformação contra a Sputnik V, informações imprecisas são propositadamente divulgadas durante a noite ou aos finais de semana para dificultar sua verificação.

O serviço de imprensa do RFPI trabalha 24 horas por dia e pede aos jornalistas que verifiquem as informações antes de publicá-las para evitar a divulgação de informações imprecisas.

Desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya da Rússia, com apoio do RFPI, a Sputnik V foi a primeira vacina registrada no mundo contra o novo coronavírus. Segundo o Centro Gamaleya, sua eficácia é superior a 90% e oferece proteção total contra casos graves da COVID-19.

