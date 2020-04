Gabinete do ódio e da mentira propaga nova fake news: a do “primo curado por cloroquina”

247 - Foram divulgados no Twitter, uma das principais plataformas do eleitorado pró-Jair Bolsonaro para a publicação de fake news, relatos de internautas apontando que um paciente diagnosticado com o coronavírus foi curado com o medicamento cloroquina, que ainda está sendo testado e não foi comprovado cientificamente. O Brasil tem pelo menos 16,2 mil casos e 823 mortes provocadas pelo coronavírus.

"Vocês também tem um primo que foi tratado com cloroquina no Unimed Barra e está curado?", escreveu Anselmo Caparica, repórter da Tv Globo, compartilhando na postagem os relatos de usuários.

O internauta citado pelo jornalista está na rede social com o nome de identificado como Marcello Neves, que afirma: "CURADO POR CLOROQUINA! Acabei de sair do Hosp. Unimed da Barra, onde meu primo Antonio Carlos de 67 anos, há 16 dias foi detectado com o COVID-19 e hoje após tratamento com CLOROQUINA, está CURADO. @recordtvrio se houver interesse, vamos marcar uma entrevista e comprovar tudo".

O usuário é claro apoiador de Bolsonaro. No Twitter, Neves deixa uma postagem fixa: "O Governo @jairbolsonaro é uma verdadeira Pátria Educadora. Em 12 meses o povo já sabe tudo de PEC, STF, bolsa, COAF, OAB, PGR, hacker, Fake News, Pirralha, incêndio e vazamento de óleo. O que não aprendeu em 16 anos do PT, tem gente fazendo EAD em 12 meses. Parabéns Mito".

Bolsonaro chegou a dizer que a cloroquina seria um remédio para curar as pessoas de coronavírus. Esse posicionamento também seria uma forma de o ocupante do Planalto reforçar o seu discurso de pediu a reabertura do comércio, contrariando as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O "lobby" por cloroquina gerou ampla repercussão negativa na internet devido à falta de comprovação científica, o que fez Bolsonaro mudar o tom ao falar sobre o medicamento.

"Tem médico que usa [a cloroquina], [que] está usando há quase dois meses no Brasil. A gente sabe que não está ainda comprovado cientificamente", disse ele a um grupo de apoiadores nesta quinta-feira (9) a apoiadores que o esperava na saída do Palácio da Alvorada.

Vocês também tem um primo que foi tratado com cloroquina no Unimed Barra e está curado? pic.twitter.com/9mYQlLDEVB — Anselmo Caparica (@caparica) April 9, 2020

CURADO POR CLOROQUINA !



Acabei de sair do Hosp. Unimed da Barra, onde meu primo Antonio Carlos de 67 anos, há 16 dias foi detectado com o COVID-19 e hoje após tratamento com CLOROQUINA, está CURADO.@recordtvrio se houver interesse, vamos marcar uma entrevista e comprovar tudo. — ®️Marcello Neves (@marcelloneves72) April 8, 2020

O Governo @jairbolsonaro é uma verdadeira Pátria Educadora. Em 12 meses o povo já sabe tudo de PEC, STF, bolsa, COAF, OAB, PGR, hacker, Fake News, Pirralha, incêndio e vazamento de óleo. O que não aprendeu em 16 anos do PT, tem gente fazendo EAD em 12 meses.

Parabéns Mito ! 🇧🇷🇧🇷 — ®️Marcello Neves (@marcelloneves72) December 13, 2019

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247.Saiba mais.