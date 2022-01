Gilmar Mendes pede à PGR que investigue Queiroga

Ministro do STF atendeu requerimento feito por parlamentares do PT edit

247 - O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), solicitou à Procuradoria-Geral da República abertura de investigação contra o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga por conta da sequência de instabilidades dos sistemas de dados da pasta no fim de 2021. A informação é do UOL .

O procedimento atende a um pedido de parlamentares do PT, num requerimento assinado pela presidenta da partido, Gleisi Hoffmann (PR), e mais os deputados Reginaldo Lopes (MG), Alexandre Padilha (SP) e Bohn Gass (RS).

Na avaliação do partido, declarações de presidente Jair Bolsonaro contra a adoção de medidas restritivas em meio ao avanço da variante ômicron "levam a sugerir que o apagão nos sistemas informatizados do Ministério da Saúde podem ser ação política visando esconder a real situação sanitária existente no País".

Desde 10 de dezembro, quando os sistemas da pasta sofreram um ataque alegadamente de hackers, o governo tem apresentado dados parciais sobre vacinação e número de contaminações e mortes por covid-19.

Gilmar Mendes, que acabou o pedido do PT, na semana passada havia criticado no Twitter a instabilidade no sistema do governo federal: "O restabelecimento dos sistemas de atualização dos boletins epidemiológicos deve ser tratado como prioridade. Há semanas os Estados e Municípios enfrentam dificuldades em informar os casos de contaminação e de internação".

