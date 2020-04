Gotículas com coronavírus podem viajar até 20m, diz estudo belga

247 - Estudo feito pela universidade belga KU Leuven, junto com a Eindhoven University of Technology, afirmou que mesmo estando a 1,5 metro de distância, ainda há chances de entrar em contato com gotículas de pessoas infectadas.

O estudo revela que essa possibilidade existe mesmo estando a 20 metros de outra pessoa, porque quando nos movemos criamos um túnel de vácuo que deixa um rastro de gotículas que pode infectar outras pessoas próximas. O resultado foi obtido através da criação de um modelo matemático e um simulador.

