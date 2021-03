Governadores clamam por medida restritiva nacional, mas Ministério da Saúde diz que Bolsonaro não deixa

247 - Governadores e secretários da Saúde pediram ao general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, uma medida restritiva nacional para combater o avanço da Covid-19. A resposta, porém, foi negativa -assessores de Pazuello afirmaram aos governadores e secretários que Bolsonaro não autorizará a maeida. Representantes do Ministério da Saúde admitiram, em conversas privadas, que até veriam necessidade. Auxiliares do ministro, porém, já disseram que será impossível, pois Jair Bolsonaro não deixa, informa o Painel da Folha de S.Paulo.Governadores citam uma combinação bombástica no cenário atual: 21 estados com mais de 70% de leitos ocupados, pacientes passando mais tempo internados do que antes, maior transmissibilidade, medicamentos sendo demandados ao mesmo tempo e mão de obra exausta.Há preocupação também com desabastecimento de remédios. Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista a um vídeo em que o cientista Miguel Nicolelis clama por um lockdown nacional:

