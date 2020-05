Governadores irão confrontar Bolsonaro mais uma vez e não seguirão protocolo da cloroquina

O uso praticamente indiscriminado da cloroquina, determinado por Jair Bolsonaro, não será adotado pelos governadores em praticamente todo o país. “A decisão deve ser do médico e do paciente, conforme a orientação atual”, diz Eduardo Leite (PSDB-RS) edit

247 - Quase todos os governadores preparam-se para novo confronto com o governo federal: irão ignorar o protocolo estabelecido por Jair Bolsonaro para uso da cloroquina no tratamento de pacientes com coronavírus. Segundo a Coluna do Estadão , governadores irão manter o que já vem sendo feito nos seus Estados, com uso da cloroquina sob responsabilidade de médicas e médicos.

“A decisão deve ser do médico e do paciente, conforme a orientação atual”, disse Eduardo Leite (PSDB-RS). Já Helder Barbalho (MDB-PA) diz que vai manter as regras “como estão atualmente”.

Além de não haver nenhuma comprovação científica de que a substância tenha efeito, governadores dizem que “o novo protocolo nem de perto atua nos principais problemas do coronavírus: falta de respiradores, leitos, etc”.

O MInistério da Saúde, na prática sob intervenção militar com o general Eduardo Pazuello, vai anunciar orientação do uso de cloroquina para casos leves, com indicação de dosagem máxima, apesar de todos os estudos que, ao redor do mundo, indicam o altíssimo risco de morte por prescrição similiar. A proposta já foi apresentada ontem ao presidente, que tem o medicamento como uma “salvação”. O novo protocolo acabou sendo a gota d’água para Nelson Teich na Saúde.

