Governo Bolsonaro promete 46,2 milhões de testes e entrega só 2,5 milhões

247 - O Ministério da Saúde quer distribuir 46,2 milhões de exames durante a crise do coronavírus, mas, até agora, só enviou aos estados 2 milhões de testes rápidos. A pasta já está atrasada para entrega da primeira leva de testes para o novo coronavírus prometidos, de 23,9 milhões de unidades. Os relatos foram publicados no jornal O Estado de S.Paulo.

A ideia de dobrar a meta de testes foi anunciada pelo novo ministro da Saúde, Nelson Teich, na segunda-feira, 20. De acordo com o titular da pasta, a medida é um pilar do projeto "que já está sendo feito" de revisão do distanciamento social - Jair Bolsonaro é a favor do fim da quarentena.

"Teste em massa não significa testar a população toda. A gente vai usar teste de forma que pessoas examinadas vão refletir a população brasileira", disse Teich em vídeo enviado pela equipe de comunicação do ministério.

