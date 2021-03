Governo de São Paulo anuncia que CoronaVac é eficaz contra todas as variantes do novo coronavírus em circulação no Brasil

Um estudo serviu de base para a constatação do governo do estado. "Essa é uma excepcional notícia da ciência. Ou seja, a vacina do Butantan imuniza os vacinados contra as novas variantes da Covid-19", comemorou João Doria edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira em entrevista no Palácio dos Bandeirantes que a CoronaVac, vacina do Instituto Butantan com a farmacêutica chinesa Sinovac, é eficaz contra a variante brasileira do novo coronavírus, a P1.

"Uma nova pesquisa comprova que a vacina do Butantan é eficaz contra as novas cepas do coronavírus. Essa é uma excepcional notícia da ciência. Ou seja, a vacina do Butantan imuniza os vacinados contra as novas variantes da Covid-19", disse Doria, conforme reportado na CNN Brasil.

O governo do estado se baseia em um estudo da Universidade de São Paulo (USP), que utilizou o soro de 35 pessoas que testaram positivo e o infectou com a variante. A neutralização através dos anticorpos gerados foi constatada pelos pesquisadores.

"Nos testes realizados pelo Instituto Butantan são utilizados os soros das pessoas vacinadas (colhido por meio de exame de sangue). As amostras são colocadas em um cultivo de células e, posteriormente, infectadas com as variantes. A neutralização consiste em testar se os anticorpos gerados em decorrência da vacina vão neutralizar, ou seja, combater o vírus nesse cultivo", detalha a nota do governo.

Desta forma, a CoronaVac é eficaz contra todas as variantes em circulação no Brasil, ou seja, também a sul-africana e a britânica.

"É mais uma comprovação da qualidade dessa vacina que, hoje, vacina nove de cada dez brasileiros no país", acrescentou o governador.

Dados preliminares de um estudo conduzido pela Universidade de Oxford indicam que a vacina da AstraZeneca produzida em parceria com a universidade também é eficaz contra a variante brasileira. No entanto, recentemente a África do Sul suspendeu o uso desta vacina após um estudo indicar que ela oferece proteção limitada contra a variante. Contra a variante britânica, a vacina funciona.

As duas vacinas, a CoronaVac e a de Oxford, são as principais apostas do governo brasileiro.

