Governo de SP volta a recomendar uso de máscara em locais fechados

247 - O Comitê de Medidas de Vigilância em Saúde do Governo de São Paulo recomendou nesta terça-feira (31) que autoridades do Executivo estadual voltem a sugerir o uso de máscaras em ambientes fechados. O número de internações causadas pela Covid-19 no estado aumentou 120% em maio. E 10 milhões de pessoas estão com dose de reforço da vacina atrasada em São Paulo, de acordo com reportagem do portal G1, publicada nesta terça.

A recomendação sobre máscaras não significa a obrigatoriedade do uso. Prefeituras terão de transformar a recomendação em uma determinação por meio de um decreto, por exemplo.

Especialistas do governo de São Paulo recomendou que pessoas de grupos de risco também usem a proteção em ambientes abertos e complete o esquema vacinal.

