Governo gastou mais de R$ 100 milhões com ampliação e distribuição de Tamiflu, remédio ineficaz contra Covid-19

247 - O Tamiflu, nome comercial do fosfato de oseltamivir, teve do Ministério da Saúde investimentos da ordem de R$ 100 milhões para ampliar a sua produção e distribuição durante a pandemia, mesmo sem eficácia comprovada contra a Covid-19. A justificativa seria a recomendação do Ministério da Saúde em maio de 2020 para que o fármaco fosse administrado em casos graves da síndrome respiratória grave (SRAG) ou de síndrome gripal com fatores de risco.

Em maio deste ano, quando o colapso na saúde se instalou em Manaus, o general Pazuello enviou 425 mil comprimidos para o Amazonas, sendo mais da metade para a capital.

No entanto, cientistas da Fiocruz afirmam que o Tamiflu costuma ser requisitado em casos de gripe, já que atua contra os vírus influenza A e B. De acordo com o boletim mais recente da Fiocruz, o índice de casos de SRAG causados por influenza naquele ano corresponde a menos de 1%, enquanto 97,7% foram causados por Covid-19. Portanto, não justificaria o uso do Tamiflu.

Segundo reportagem do jornal O Globo , ainda assim, o governo federal encomendou à Fiocruz e à farmacêutica Roche um total de 20,8 milhões de comprimidos de Tamiflu após o início da pandemia, e distribuiu quantidade semelhante a estados e municípios de janeiro a dezembro do ano passado.



