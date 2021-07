Governo quer vacinar toda a população acima dos 18 anos em 5 semanas

Metrópoles - Em anúncio feito na noite desta terça-feira (27/7), o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao lado do presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Eduardo Lula, e do presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Wilames Bezerra, reafirmou a previsão de vacinar contra a Covid-19 toda a população acima de 18 anos, pelo menos com a primeira dose, em “no máximo 5 semanas”.

A partir de então, a pasta irá discutir a redução do intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer. Enquanto isso, o Ministério da Saúde pediu aos estados e munícipios para “seguirem rigorosamente as definições do PNI quanto aos intervalos entre as doses e demais recomendações técnicas, sob pena de responsabilidade futura”.

Até o momento, o Brasil já aplicou, segundo dados do governo atualizados às 15h de hoje, 134.648.621 doses. Dessas, 96.560.204 são da primeira aplicação, ou seja, pouco mais de 60% da população vacinável. O restante - 38.088.417 pessoas - já concluiu o ciclo vacinal.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.