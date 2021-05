Gustavo Franco diz que a cloroquina e o "tratamento precoce" são como a "dança da chuva", charlatanismo puro

247 – O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, afirma que Jair Bolsonaro tem atuado como um charlatão ao prescrever cloroquina e um inexistente "tratamento precoce" contra a covid-19. "O fenômeno da cloroquina existe desde sempre na história da humanidade. É como a dança da chuva. É uma espécie de placebo, um remédio supostamente inofensivo que o xamã manda você tomar. Em metade dos casos, funciona porque funcionaria, você ficaria bem de qualquer jeito. E em metade dos casos você morre porque morreria de qualquer jeito. O remédio não tem nenhum efeito. Porém, você dança a dança da chuva, porque em metade dos casos parece que ela vai funcionar como remédio. Isso reforça o poder do xamã, que disse que a dança da chuva é boa para curar qualquer coisa", disse ele, em entrevista ao jornalista Alex Ribeiro, publicada no Valor Econômico.

"Os poderosos utilizam desse artifício da dança da chuva desde que existe o poder. A cloroquina como dança da chuva tem os efeitos que a ciência determinou sobre os males que ela procura curar. Mas o aproveitamento político do remédio, dessa rotina, é interessante como fenômeno social. Um aproveitamento político da ciência, ou da ignorância, porque os xamãs têm poder mesmo quando têm soluções absolutamente idiotas para as doenças das pessoas. É porque cria-se uma aparência de sabedoria, ele tem o remédio mágico para a coisa. A experiência da pandemia teve essa lição importante e superamarga, não tem remédio mágico. O tratamento precoce é charlatanismo absoluto, como é a dança da chuva, mas a ilusão de que ele existe ainda seduz muita gente. E politicamente é uma estratégia importante que tem efeitos. Veja o sucesso eleitoral e político do presidente Trump, como do Bolsonaro e dos outros da mesma variedade que há aí pelo mundo, são muitos. Por que todos seguiram a mesma receita? Não é que todos sejam contra ciência. É também isso. Mas o mais importante é esse aproveitamento do xamanismo", explica.

