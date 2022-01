Hospitais privados têm aumento de 655% nos casos de Covid e 270% de influenza

Apoie o 247

ICL

247 - A Associação de Hospitais Privados (Anahp), em levantamento com seus membros na última quarta-feira, 5, apontou que houve 88% de aumento de casos positivos de Covid-19 e influenza nos 33 hospitais que responderam à pesquisa.

O aumento no número de casos do coronavírus foi, em média, de 655% desde dezembro de 2021, sendo que algumas instituições relataram aumentos maiores que 1000%, enquanto o crescimento no número de casos de influenza foi, em média, de 270%, informa o Correio Braziliense.

Responderam à pesquisa hospitais privados dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso e Bahia.

Dos casos de Covid registrados, 32% resultaram em internação, enquanto nos casos confirmados de influenza desde dezembro 22% resultaram em internação.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE