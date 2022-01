Hospitais registram alta de internações de crianças com Covid

Apoie o 247

247 - Hospitais públicos e privados em diversas partes do Brasil relatam um aumento no número de internações de crianças e adolescentes com Covid-19, informa o Estado de S. Paulo. Novos leitos são preparados para atender a demanda.

Crianças e adolescentes estão mais suscetíveis à infecção com o avanço da variante ômicron - mais transmissível - e com a baixa taxa de vacinação.

O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, tem dez pacientes menores de 18 anos internados com Covid-19 – oito estão em unidades de terapia intensiva (UTIs). Há um mês não havia nenhuma criança ou adolescente internado. O Sabará Hospital Infantil viu o número de internados - com Covid ou com suspeita - triplicar do fim do ano passado até esta quarta-feira (26).

"A Covid não é leve em crianças. Estamos vendo isso pelo número de crianças internadas", afirma Linus Fascina, gerente-médico do Departamento Materno-Infantil do Einstein.

O médico conta que as crianças costumam ter diarreia e inflamações e, em alguns casos, precisam de tratamento intensivo para receber hidratação e remédios.

"(A covid-19) pode afetar a musculatura do coração, uma ou outra criança precisou de drogas que ajudassem o coração a bater com intensidade mais adequada", relatou ainda.

Especialistas reforçam a importância da vacinação deste público para evitar complicações pela doença.

